02:59 18 апреля 2017 0

"Мисс Россия" планирует реализовать себя в журналистике ФОТО: РИА «Новости»/Екатерина Чеснокова

«Мисс Россия-2017» екатеринбурженка Полина Попова стала гостем программы «Вечерний Ургант». Ведущий, поздравив девушку с победой, не преминул заметить, что победительницей конкурса впервые за последние 10 лет становится блондинка.

В беседе с Иваном Ургантом девушка рассказала, что поучаствовать в конкурсе ей предложили московские педагоги, с которыми они организовывали шоу. Полина отметила высочайший уровень организации «Мисс Россия-2017» заявив, что «все было на высшем уровне». Из звезд, приезжавших к участницам в роли наставников, она особо отметила Николая Баскова.

«У него такая энергетика!» — с восторгом отозвалась Полина о певце в ответ на вопрос Ивана Урганта, чему мог научить девушек Басков. — «Мы с ним песню „Натуральный блондин“ пели в караоке».

Полина с юных лет работает моделью, в 15 лет девушка заключила с модельным агентством первый контракт и полетела в Токио:

«Это было в 2011 году, когда там было сильнейшее землетрясение. Я помню, как у азиатов округлялись глаза, как они пугались. Я все это пережила вместе с ними», — рассказала Попова.

Случившееся никак не отразилось на географии поездок будущей «Мисс-Россия». Полина продолжила работу в ряде азиатских стран, а также побывала в Европе и Америке.

С «Вечерним Ургантом» Полина поделилась планами на будущее, которое она связывает с получением журналистского образования. Кстати, на передаче ей предоставили возможность проверить свои способности интервьюера и задать вопрос еще одному участнику программы Богдану Титомиру. Полина спросила, как он провел ночь.

Напомним, Полина Попова стала победительницей конкурса «Мисс Россия- 2017», прошедшего в Москве 16 апреля.