03:45 18 апреля 2017 0

Владимир Путин обсудил с европейскими лидерами кризис на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидерами Германии, Франции и Украины по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе. Как сообщает пресс-служба Кремля, «Нормандская четверка» вновь пришла к единому мнению о необходимости выполнения Минских соглашений сторонами конфликта.

В ходе беседы участники отметили важность пасхального перемирия, которое было достигнуто 29 марта и выразили надежду на его дальнейшее соблюдение конфликтующими сторонами.

Также обсуждалась необходимость обмена военнопленными по формуле «всех на всех». В ближайшее время предполагается активизировать работу сторон по данному направлению, говорится в заявлении пресс-службы президента России.



Помимо этого, «Нормандская четверка» надеется, что после президентских выборов во Франции, новый руководитель страны будет принимать участие в работе Минской группы.