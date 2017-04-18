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18 апреля 2017
17 апреля 2017
03:45  18 апреля 2017 0

Владимир Путин принял участие в переговорах «нормандской четверки»

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, путин владимир
Владимир Путин обсудил с европейскими лидерами кризис на УкраинеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидерами Германии, Франции и Украины по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе. Как сообщает пресс-служба Кремля, «Нормандская четверка» вновь пришла к единому мнению о необходимости выполнения Минских соглашений сторонами конфликта.

В ходе беседы участники отметили важность пасхального перемирия, которое было достигнуто 29 марта и выразили надежду на его дальнейшее соблюдение конфликтующими сторонами.

Также обсуждалась необходимость обмена военнопленными по формуле «всех на всех». В ближайшее время предполагается активизировать работу сторон по данному направлению, говорится в заявлении пресс-службы президента России.

Помимо этого, «Нормандская четверка» надеется, что после президентских выборов во Франции, новый руководитель страны будет принимать участие в работе Минской группы.

Сергей Макеев
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