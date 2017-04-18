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18 апреля 2017
17 апреля 2017
03:58  18 апреля 2017 0

Дональд Трамп поздравил лидера Турции с победой на референдуме

Клипарт, флаг турции, турция
Правительство Турции приняло решение о продлении чрезвычайного положенияФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп поздравил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на референдуме, по результатам которого страна перешла к президентской форме правления. Об этом сообщают турецкие СМИ.

«Дональд Трамп поздравил президента Турции по телефону с победой сторонников конституционной реформы на воскресном референдуме», — сообщает RT со ссылкой на агентство Anadolu.

17 апреля стало известно, что правительство Турции приняло решение о продлении чрезвычайного положения в стране на 3 месяца в связи с массовыми протестными акциями в Стамбуле. Данный режим действовал на территории страны с лета 2016 года из-за попытки госпереворота и продлевался дважды.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала Анкару к политическому диалогу с представителями турецкой оппозиции.

Сергей Макеев
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