03:58 18 апреля 2017 0

Правительство Турции приняло решение о продлении чрезвычайного положения Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп поздравил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на референдуме, по результатам которого страна перешла к президентской форме правления. Об этом сообщают турецкие СМИ.

«Дональд Трамп поздравил президента Турции по телефону с победой сторонников конституционной реформы на воскресном референдуме», — сообщает RT со ссылкой на агентство Anadolu.

17 апреля стало известно, что правительство Турции приняло решение о продлении чрезвычайного положения в стране на 3 месяца в связи с массовыми протестными акциями в Стамбуле. Данный режим действовал на территории страны с лета 2016 года из-за попытки госпереворота и продлевался дважды.



Ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала Анкару к политическому диалогу с представителями турецкой оппозиции.