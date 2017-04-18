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18 апреля 2017
17 апреля 2017
04:38  18 апреля 2017 0

КНДР пригрозила миру еженедельными запусками ракет

Роскосмос, ракета, пуск ракеты, космодром
Северная Корея не боится угроз со стороны СШАФото: Роскосмос

Представитель МИД Северной Кореи Хан Сонг Рель заявил, что Пхеньян продолжит испытания ракет, несмотря на международное осуждение и усиление военной напряженности со стороны США. Соответствующее заявление дипломата распространила телекомпания BBC.

По мнению министерства иностранных дел КНДР, Северная Корея готова вести против США «полномасштабную войну», в том случае, если Вашингтон решится на превентивный ракетный удар или военное вторжение.

«Мы будем осуществлять дальнейшие ракетные испытания на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе. Если США будут достаточно безрассудными, чтобы использовать военные средства, с того самого дня это будет означать тотальную войну», — цитирует дипломата КНДР информационное агентство ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что не собирается раскрывать своих планов относительно решения вопроса по конфликту на корейском полуострове.

«Я не поступаю так, как другие администрации, которые сообщают о том, что собираются сделать через четыре недели. Это так не работает. Увидим, что будет дальше. Я надеюсь, что все будет хорошо. Но, вы знаете, разговоры с этим джентльменом (лидером КНДР Ким Чен Ыном) ведутся уже долгое время», — приводит цитату Трампа «Газета.ру».

Сергей Макеев
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