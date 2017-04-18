05:41 18 апреля 2017 0

Подвыпившие люди плыли на самодельной лодке Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тукаевском районе Татарстана проходят спасательные работы по поиску пассажиров перевернувшейся лодки. По предварительным данным ГУ МЧС республики, погибли 2 человека.

Инцидент произошел вечером 17 апреля на реке Кама неподалеку от населенного пункта Бетьки, когда подвыпившая компания из 5 человек решила переплыть реку на самодельной алюминиевой лодке. Хрупкое судно быстро захлестнуло волной и опрокинуло.

Трех пассажиров удалось спасти местным жителям. Поиски двух мужчин 25 и 42 лет продолжаются. Вероятно, они утонули из-за низкой температуры в реке.

Как сообщает информационное агентство «Интерафакс», в поисках пропавших задействованы 30 человек и 10 единиц техники. Работы осложнены сильным ветром и высокими волнами.