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18 апреля 2017
17 апреля 2017
05:41  18 апреля 2017 0

На Каме перевернулось судно с людьми, есть жертвы

Набережная реки Тобол Курган, река тобол
Подвыпившие люди плыли на самодельной лодкеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Тукаевском районе Татарстана проходят спасательные работы по поиску пассажиров перевернувшейся лодки. По предварительным данным ГУ МЧС республики, погибли 2 человека.

Инцидент произошел вечером 17 апреля на реке Кама неподалеку от населенного пункта Бетьки, когда подвыпившая компания из 5 человек решила переплыть реку на самодельной алюминиевой лодке. Хрупкое судно быстро захлестнуло волной и опрокинуло.

Трех пассажиров удалось спасти местным жителям. Поиски двух мужчин 25 и 42 лет продолжаются. Вероятно, они утонули из-за низкой температуры в реке.

Как сообщает информационное агентство «Интерафакс», в поисках пропавших задействованы 30 человек и 10 единиц техники. Работы осложнены сильным ветром и высокими волнами.

Сергей Макеев
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