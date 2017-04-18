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18 апреля 2017
17 апреля 2017
06:57  18 апреля 2017 0

На Украине откажутся от празднования Дня Победы

Верховная Рада в руках оппозиции. Майдан. Киев. Украина, революция, верховная рада, украина
9 мая станет на Украине рабочим днемФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Украина планирует к 2018 году отказаться от празднования Дня Победы. Соответствующий закон планировалось принять в Верховной раде уже в этом году, однако украинские парламентарии не успеют завершить процедуру утверждения проекта до 9 мая.

В соответствии с новым законопроектом, украинцы будут праздновать «день победы над нацизмом во Второй мировой войне». При этом слово «победа» будет писаться маленькими буквами, а акцент в памятной дате будет смещен в сторону Мировой войны, вместо Великой Отечественной, сообщает Газета «Известия».

Также предлагается сделать 9 мая рабочим днем, а основные празднования перенести на 8 мая, когда на Украине отмечается день памяти и примирения, который также проводится и в Европе.

«Сейчас легко проходят все законы, направленные на разрыв исторических связей, в том числе с Россией. Власти действуют по формуле: новая история — новые подходы. Но главное не то, что закон будет принят, а то, как к этому будут относиться простые люди. В сознании многих украинцев День Победы останется праздником, ознаменовавшим окончание Великой Отечественной войны», — рассказал «Известиям» украинский депутат Евгений Мураев.

По мнению ряда экспертов, инициатива Верховной рады может встретить немалое сопротивление и среди жителей Украины. «Шансы, что закон пройдет, есть. Учитывая, что он как бы сохраняет праздничный статус за 9 Мая и тем самым дает некоторую „отступную“ всем вменяемым людям. Но полной уверенности нет, потому что есть много тех, кто будет наверняка против этого», — прокомментировал законодательные изменения украинский политолог Михаил Погребинский.

Помимо празднования Дня Победы, институт национальной памяти Украины предложил переименовать день 8 марта из Международного женского дня в «день борьбы за права женщин».

Принятие «праздничных» законопроектов ожидается в этом году.

Сергей Макеев
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