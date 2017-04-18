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18 апреля 2017
17 апреля 2017
07:24  18 апреля 2017 0

Россияне массово отказываются от поездок в Турцию

Клипарт, флаг турции, турция
Жителей России напугало сообщение Росавиации о возможной приостановке чартерных рейсов в странуФото: depositphotos.com © URA.RU

Наметившийся ранее активный спрос среди россиян на путевки в Турцию в последнее время стал резко падать. Причиной эксперты называют сообщение Росавиации о возможной приостановке чартерных рейсов в страну.

Предупреждение Росавиации обрушило продажи туров на турецкие курорты на 15% за неделю, пишет газета «Известия». Покупок и бронирований вариантов отдыха в Турции стало ощутимо меньше, несмотря на отсутствие каких-либо официальных решений.

Издание отмечает, что до письма Росавиации Турция была безоговорочным по популярности у отдыхающих из России. После выхода предупреждения туроператоры сообщили о сокращении числа бронирований на 14% за неделю, а покупок туров — на 15%.

Ранее Росавиация направила российским перевозчикам предупреждение о возможной приостановке чартерных полетов в Турцию. Между тем зампред комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что информация о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию является предупреждением.

«На мой взгляд, эта информация больше похоже не на ложную тревогу, а на предупреждение. Правда, не думаю, что оно вот так сразу может материализоваться в приостановку чартеров», — приводит слова Клинцевича «Газета.Ru».

Ведущие туроператоры и авиаперевозчики также не считают предупреждение каким-либо руководством к действию или директивой. Его рассматривают, скорее, как просьбу учитывать возможность появления фактора влияния на авиаперевозки, уточняет «Национальная служба новостей».

Марина Мотылева
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