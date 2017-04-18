07:40 18 апреля 2017 0

Рубюль способен оказывать сопротивление доллару вопреки планам правительства Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Политика слабого рубля, проводимая ЦБ и Минэкономразвития, не имеет смысла, так как уже через год негативные эффекты от ее реализации превысят возможный рост ВВП. Таковы прогнозы на 2017—2018 годы экспертов РАНХиГС, Института Гайдара и ВАВТ.

Они указывают, что при текущих ценах на нефть и инфляции около 4% рубль будет в среднем стоить 59,2 рубля за доллар в 2017 году и 57,7 рублей за доллар в 2018 году. Как пишет «Коммерсант» пересмотреть действующий прогноз эксперты были вынуждены исходя из новых данных Росстата, который констатировал, что объем спада ВВП и промышленного производства был ниже, чем оценивалось оперативными оценками. Теперь, исходя из новых данных, специалисты указывают, что предположение о постепенном ослаблении и номинального и реального курсов рубля в 2017—2020 годах, сам по себе нереалистичен.

Аналитики рассчитали два сценария развития событий, исходя из среднегодовых цен на нефть в 2017 году в 50 долларов за баррель с ростом до 60 долларов за баррель в 2018 году. Исходя из цифр в прогнозе Минэкономики по курсу рубля, в 2017 году нацвалюта оценены в 64,8 рубля за доллар, а в 2018 году — 70 рублей (политика «слабого рубля»). Аналитики отмечают, что при реализации этого варианта снижение реального курса рубля в 2017 году составит 2,5%, что не помешает ему укрепиться в реальном выражении на 3,5% в 2017 году. ВВП России вырастет в 2017 году на 1,4%, затем рост составит 1,5%.

В варианте без реализации политики слабого рубля ВВП вырастет на 1,2% в 2017 году и на 1,8% в 2018 году.

Аналитики также указывают, что достижение столь заниженного, как в прогнозе Минэкономики, курса рубля, невозможно без отказа от инфляционного таргетирования ЦБ — укрепление реального курса в «варианте со слабым рублем» происходит из-за роста инфляции, которая должна составить 6,1% в 2017 году и 5,7% в 2018 году.

Если же все оставить в том же состоянии, что и сейчас, — рубль в 2017 году стабилизируется на нынешних уровнях, составляя среднегодовой курс 59,2 рубля за доллар, и номинально окрепнет до 57,7 рублей в 2018 году. В этом случае модель Института Гайдара прогнозирует инфляцию в 4,1% годовых в 2017 году и 3,7% в 2018 году.