У заходившего на посадку самолета отвалилось колесо. ФОТО

08:14 18 апреля 2017 0

После посадки на самолете не досчитались одного колеса Фото: Twitter

Лайнер канадской авиакомпании Airbus A330-343, выполнявший рейс из Монреаля в Лондон, потерял колесо шасси. Инцидент случился всего за несколько километров до посадки, пилоту ничего не оставалась делать, кроме как сажать самолет.

Фото самолета с недостающим шасси были выложены в соцсети Twitter. Капитан воздушного судна настолько искусно справился с посадкой, что никто из пассажиров даже не заметил, что что-то произошло.

Эксперты полагают, что причиной поломки стали развалившиеся подшипники, пишет портал Life.ru. Позже отвалившееся колесо обнаружили в нескольких километрах от аэропорта Монреаля.