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18 апреля 2017
17 апреля 2017
08:14  18 апреля 2017 0

У заходившего на посадку самолета отвалилось колесо. ФОТО

После посадки на самолете не досчитались одного колесаФото: Twitter

Лайнер канадской авиакомпании Airbus A330-343, выполнявший рейс из Монреаля в Лондон, потерял колесо шасси. Инцидент случился всего за несколько километров до посадки, пилоту ничего не оставалась делать, кроме как сажать самолет.

Фото самолета с недостающим шасси были выложены в соцсети Twitter. Капитан воздушного судна настолько искусно справился с посадкой, что никто из пассажиров даже не заметил, что что-то произошло.

Эксперты полагают, что причиной поломки стали развалившиеся подшипники, пишет портал Life.ru. Позже отвалившееся колесо обнаружили в нескольких километрах от аэропорта Монреаля.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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