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18 апреля 2017
17 апреля 2017
08:09  18 апреля 2017 0

Количество «неформальных» работников в России выросло до рекордных значений. В каких сферах и регионах больше всего самозанятых

Рынок. Торговля. Пермь, торговля, свинина, мясо, рынок
Сфера торговли находится в лидерах по числу самозанятыхФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Занятость в неформальном секторе экономики в России по итогам 2016 года достигла рекордного с 2006 года уровня. Этому, с одной стороны, способствовало падение экономики, а с другой — рост доходов населения.

В прошлом году в неформальной экономике были заняты 15,4 млн человек, или 21,2% от общего количества занятых, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Неформальный сектор по сравнению с 2015 годом увеличился более чем на полмиллиона человек, а с 2011 года — на 4 млн человек.

К занятым в неформальном секторе Росстат относят фермеров, индивидуальных предпринимателей и их работников по найму, членов семьи, помогающих в бизнесе у родственников, а также тех, кто работает на предприятиях, не зарегистрированных в качестве юридического лица, то есть самозанятых. В неформальный сектор не включаются люди, работающие на предприятиях-юрлицах без оформления договора или получающие там серые зарплаты.

Больше всего занятость в неформальном секторе характерна для южных регионов: Краснодарский край, Ростовская область, Дагестан. Среди отраслей по неформально занятым лидируют сферы сельского хозяйства строительства, торговли и ремонта.

В широком смысле в теневой рынок труда включены более 40% экономически активного населения — это 30 млн россиян. По мнению проректора Академии труда и социальных отношений Александра ?Сафонова, теневой сектор растет из-за ухудшения экономической ситуации в России: из-за роста ставки НДС бизнес стремится сократить расходы на другие платежи и уходит в тень. При этом уходу в тень также способствует и рост доходов населения, поскольку позволяет нанимать людей для личных услуг — нянь, домработниц, — с которыми рассчитываются наличными.

Марина Мотылева
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