Пентагон доложит Трампу о ядерном потенциале США

08:40 18 апреля 2017 0

Трампу доложат о ядерном потенциале страны к концу года Фото: depositphotos.com © URA.RU

Глава Пентагона Джеймс Мэттис поручил провести оценку ядерного потенциала США. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованное журналистом ABC News в Twitter.

«Сегодня секретарь Мэттис поручил начать оценку, которой займется первый заместитель министра обороны и заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США», — приводит сообщение «Газета.Ru».

Как сообщила официальный представитель оборонного ведомства Дана Уайт, итоговый документ будет представлен президенту в конце года, уточняет радиостанция «Эхо Москвы». Последний доклад по оценке ядерного потенциала страны был подготовлен еще во время первого президентского срока Барака Обамы в 2010 году.

Ранее представитель КНДР в ООН заявил, что ядерная война может начаться «в любой момент» из-за США, которые накалили обстановку. Трамп потребовал оценить состояние ядерных сил страны для полной уверенности в способности защитить с их помощью США и их союзников, напоминает телеканал 360.