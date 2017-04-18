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18 апреля 2017
17 апреля 2017
09:01  18 апреля 2017 0

КНДР заявила о внезапном начале ядерной войны, главные риски Куйвашева, Дуров удалил всех друзей «ВКонтакте». Главные новости — в утренней подборке «URA.RU»

Встреча Евгения Куйвашева с журналистами на тему выборов 2016 г. Екатеринбург, куйвашев евгений
Евгения Куйвашева ждет предвыборная борьбаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Доброе утро! Сегодня вторник, 18 апреля. По традиции мы подготовили для вас нашу утреннюю подборку самых главных новостей и текстов за прошедшие 12 часов. Такую же подборку новостей вы сможете получать, не заходя на сайт. Для этого вам нужно оставить нам свою электронную почту.

И вот главное к этому часу:

В КНДР заявили, что ядерная война может начаться в любой момент. Об этом сообщил представитель Северной Кореи при ООН Ким Ин Рён, отметив, что причиной войны станут действия США на Корейском полуострове.

Референдумный сценарий выборов, который планировали в Свердловской области, отменяется. Врио губернатора Евгения Куйвашева ждет острая конкурентная борьба. И сейчас главное не затянуть со стартом. Московский политолог Дмитрий Орлов рассказал «URA.RU», как видят эти события в Кремле, с какими рисками столкнется Куйвашев и какие задачи стоят перед его командой.

Западная пресса активно освещает тему концентрационных лагерей для геев в Чечне. А российская ЛГБТ-сеть уже начала сбор пожертвований для пострадавших гомосексуалистов. Между тем, эксперты уверены, что скандал похож на попытку повлиять на внутреннюю ситуацию в России извне и испортить отношения между Москвой и Грозным. Как статья о пытках ЛГБТ скажется на имидже страны и увидят ли чеченские геи собранные на их спасение деньги?

История с «золотыми парашютами», полученными пермскими чиновниками после ухода губернатора Басаргина, начала проясняться. Пятеро членов правительства последовали совету главы региона Максима Решетникова и отдали деньги на благотворительность. Остальные тихо забрали компенсации себе. «URA.RU» выяснило, куда вице-премьеры и министры потратили деньги.

Создатель «ВКонтакте» Павел Дуров удалил всех друзей в соцсети. Мотивировал он это тем, что все, с кем он общается, уже давно в различных мессенджерах, а «читать чьи-то новости — засорение мозга». Кстати, раз такое дело, подписывайтесь нас в Telegram!

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