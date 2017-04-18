Вычислено сочетание продуктов, которые могут стать смертельно опасны

09:08 18 апреля 2017 0

Мясо и алкоголь совершенно не подходят друг другу Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Диетологи рассказали о сочетаниях продуктов, которых лучше всего избегать. Так, нельзя употреблять привычные всем помидоры с сыром, также опасно запивать мясо вином.

Несочетаемыми, по мнению ученых, являются говядина и белое сухое вино. Белое вино допускается только для рыбы. Некоторые сорта красного сухого вина можно употреблять с «тяжелым» мясом. Но диетологи рекомендуют есть блюда из говядины, свинины или дичи вообще без спиртного, так как это «убивает» печень, пишет портал «Дни.ру». По той же причине диетологи советуют совсем отказаться от полусладких вин.

Совершенно несочетаемы между собой виски и кока-кола, так как углекислый газ, попадая в кровь, способствует быстрому всасыванию этилового спирта. От чистого виски вы опьянеете гораздо позже, чем если разбавите его стаканом колы. При этом контроль над употреблением алкоголя просто теряется, что может привести к коме.

Жареный картофель и яйца, по мнению диетологов, сочетают в себе крахмал и тяжелый белок, которые вместе убийственно действуют на организм.

Чай с выпечкой неизбежно приводит к ожирению и диабету. Чай нужно пить отдельно от пирожного и булочек.

Белый сыр с помидором можно есть, но злоупотреблять этим блюдом не стоит, так как белый сыр — очень тяжелая ноша для печени и поджелудочной.

Молоко не сочетается со всеми продуктами. Если верить диетологам, то его лучше всего употреблять отдельно от каких-либо блюд. То же самое касается и дыни — ей можно просто устроить перекус в полдник или за завтраком.