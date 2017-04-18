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18 апреля 2017
17 апреля 2017
09:12  18 апреля 2017 0

Тысячи человек вышли на улицы, протестуя против референдума в Турции. ВИДЕО

Евросоюз, евросоюз, флаг турции
Конституционный референдум привел к массовым акциям протеста в разный районах СтамбулаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Несколько тысяч недовольных результатами конституционного референдума в Турции вышли с протестами на улицы Стамбула. Акции прошли в нескольких районах города.

Митингующие обвинили президента Турции в подтасовках на избирательных участках и потребовали аннулировать результаты референдума, сообщает «Федеральное агентство новостей». Кроме того, протестующие обвинили руководство страны в политических убийствах.

В районе Бешикташ более 300 демонстрантов перекрыли движение на главной улице. Некоторые местные жители в знак поддержки демонстрантов колотили в кастрюли из своих окон, уточняет «Газета.Ru».

В целях безопасности местные власти отменили запланированный митинг сторонников конституционных изменений на площади Таксим в Стамбуле.

В минувшее воскресенье в Турции завершился конституционный референдум по вопросу перехода от парламентской к президентской форме правления. Сторонники нового закона набрали большее число голосов — 51,4%. Изменения в основной документ страны поддержал парламент турецкого государства и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, напоминает информагентство Nation News.

Марина Мотылева
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