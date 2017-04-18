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09:24  18 апреля 2017 0

В Тобольске в салоне автобуса возили труп водителя, про которого забыли коллеги

Морг, увольнение, безработица, эмоции, смерть, труп, морг, мертвец
В автобусе в Тобольске нашли трупФото: depositphotos.com © URA.RU

В салоне автобуса, прибывшего на проходную СИБУР в Тобольске обнаружен труп. Как выяснилось, водитель-сменщик скончался в салоне из-за сердечного приступа. Его не обнаружили даже во время предрейсового осмотра автобуса.

Как сообщил «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией, около недели назад на проходную ОАО «Сибур» пришел автобус Тобольского ПАТП. Вахтеры при осмотре салона между сидениями нашли труп.

В пресс-службе регионального следственного комитета случай в Тобольске подтвердили. «Инцидент произошел 3 апреля. Водителю во время уборки салона автобуса стало плохо. Сердечный приступ», — пояснили в ведомстве.

Однако, как говорит анонимный источник, самым странным в этой истории являются обстоятельства обнаружения мертвого водителя, которые могут поставить под сомнение качество предрейсовой подготовки автобусов. То есть из гаража до проходной СИБУРА в салоне везли труп.

«Автобус должен проходить на ПАТП предрейсовый осмотр. Как они его проводили, если не заметили труп? А может быть, не проводили вообще?» — возмущается собеседник.

В пресс-службе СИБУР о ситуации не стали говорить. «Комментировать не готовы. Происшествие произошло за пределами предприятия», — сообщил собеседник.

Директор ОАО «Тобольского ПАТП» Сергей Кугаевский также отказался от комментариев.

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
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