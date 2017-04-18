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18 апреля 2017
Главные новости 
09:44  18 апреля 2017 0

Куратор Свердловской области в администрации президента РФ получил повышение. Теперь под ним весь Урал и Приволжье

Клипарт. Москва. Сентябрь 2013 год, кремль, туман, москва-сити
Кремль подобрал куратора для Урала и ПриволжьяФото: Илья Московец © URA.RU

Начальником департамента по взаимодействию с регионами Урала и Приволжья станет Санал Бадмаев. В понедельник, 17 апреля, соответствующее распоряжение подписал глава администрации президента (АП) Антон Вайно. Это и другие назначения стали продолжением кадровой перестановки в управлении президента по внутренней политике (УВП).

Бадмаев и раньше курировал Урал, заменив в этой должности Константина Каданина, который вместе с Вячеславом Володиным перешел на работу в Госдуму. Теперь должность за Бадмаевым закреплена официально, пишет «Коммерсант».

9 марта Санал Бадмаев уже побывал в Свердловской области. Как сообщало «URA.RU», кремлевский чиновник проверял готовность региона к намеченным на сентябрь 2017 года выборам губернатора. В рамках этого визита он встречался с главой региона Евгением Куйвашевым.

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В 2010—2012 годах Санал Бадмаев контролировал Тюменскую область, Югру, Ямал, Удмуртию и Амурскую область. В октябре 2016 года после прихода первого заместителя главы администрации президента по внутренней политике Сергея Кириенко институт кураторов регионов был реформирован. Число подконтрольных им территорий резко уменьшилось, что позволило кураторам глубже погрузиться в региональную повестку. Тогда же Бадмаеву был поручен контроль над Средним Уралом.

Также Антон Вайно подписал распоряжение о назначении референта управления президента по внутренней политике (УВП) Ярослава Замычкина заместителем главы УВП, который ранее отвечал за взаимоотношения с регионами в территориальном блоке УВП. Как отмечает «Коммерсант», эти функции с переводом на новую должность Замычкин сохранит. Политолог Андрей Колядин подчеркивает, что «территориальный блок — самый объемный по задачам, на него уходит две трети работы управления».

Нина Калинина
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