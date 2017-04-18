09:50 18 апреля 2017 0

Трамп намерен "защитить" американских рабочих от мигрантов Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ под названием «Покупай американское, нанимай американцев». Документ, как ожидается, будет подписан во вторник, 18 апреля, в штате Висконсин.

Новый указ будет регламентировать условия закупок американских товаров и найма граждан США. Это, по мнению Трампа, простимулирует производство внутри страны, сообщает RT.

Соглашения о свободной торговле в свое время негативно отразились на уровне занятости американских рабочих. Ранее США обменивали «ответный доступ» к рынкам мировых стран на «национальный режим» для иностранных поставщиков, уточняет информагентство Nation News.

Также документ будет пересматривать выдачу рабочих виз типа H-1B, которая позволяет ежегодно 85 тысячам иностранных рабочих приезжать в Соединенные Штаты, чтобы занимать высококвалифицированные рабочие места в американских компаниях. Эта программа пользуется популярностью в индустрии информационных технологий. Пересмотр закона необходим для «защиты» американских рабочих.