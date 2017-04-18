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18 апреля 2017
17 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
10:07  18 апреля 2017 0

В Екатеринбурге горит областная больница. Есть пострадавшие. ФОТО

Открытая лицензия 09.06.2015. ОКБ 1. , окб1, обласная
Возгорание произошло в подвале стационара больницыФото: Wikipedia

В областной клинической больнице № 1 в Екатеринбурге во вторник, 18 апреля, произошло возгорание. Из-за важности объекта пожару присвоен повышенный номер.

Пожар вспыхнул в корпусе стационара Свердловской областной клинической больницы № 1 на улице Волгоградской, 185. Из-за пожара поврежден электрощит в подвале седьмого корпуса больницы.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений сотрудниками больницы эвакуированы 100 человек. На месте находятся 18 единиц пожарно-спасательной техники, 54 человека личного состава», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

На место стянуты пожарные машины
Фото: группа «Инцидент. Екатеринбург», «ВКонтакте»

Пожар начался в подвале, оттуда эвакуированы два пострадавших человека.

Как сообщила «URA.RU» старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, по факту пожара организована прокурорская проверка.

«На место выехал заместитель прокурора Верх-Исетского района. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению правил охраны труда. Пожар произошел в электрощитовой, два электрика получили ожоги третьей степени. Сейчас им оказывается медицинская помощь», — сказала собеседница агентства.

Александр Лукманов
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