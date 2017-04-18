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18 апреля 2017
17 апреля 2017
10:14  18 апреля 2017 0

Армия Японии готова ответить КНДР из-за ракет в своих водах

Децл, Никита Михалков, бобслей, флаг Сирии, флаг Латвии, флаг Японии, флаг японии
Власти Японии готовятся отражать ракетные атаки КНДРФото: depositphotos.com © URA.RU

Власти Японии допустили возможность развертывания войск в случае, если в территориальные воды страны будет выпущена баллистическая ракета из Северной Кореи.

Японское правительство рассматривает возможность введения «состояния надвигающейся вооруженной атаки». В этом случае вооруженным силам страны может быть отдан приказ о приведении в действие, сообщает «Газета.ru».

Попадание ракеты КНДР в море на территории Японии Токио будет расценивать, как «угрозу вооруженного нападения, которое представляет очевидную опасность», уточняет «Федеральное агентство новостей».

Руководство Японии впервые обсуждает вопрос о размещении сил самообороны в своих территориальных водах сообщает информагентство Nation News со ссылкой на газету «Иомиури». Издание уточняет, что ряд законопроектов по безопасности от 29 марта 2016 года расширяет возможности использования сил самообороны. Первая степень самообороны Японии предполагает возведение оборонных объектов. Третья степень нацелена на отражение удара вооруженными средствами.

Ранее власти Северной Кореи заявили, что будут запускать ракеты каждую неделю.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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