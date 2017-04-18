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Главные новости Курганской области
10:19  18 апреля 2017 0

Вода прибывает. В Кургане за сутки резко вырос уровень Тобола

Паводок 2017 Река Тобол в Кургане., уровень воды, паводок2017, река тобол
Вода прибывает интенсивноФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Зауралье продолжается весенний паводок, уровень воды растет практически во всех реках. В Тоболе в района Кургана за сутки вода поднялась на 45 см, сообщает сайт правительства области.

Фоторепортаж с мест подтопления во время паводка.Курган., плотина, паводок2017, река тобол
На прошлой неделе воды было заметно меньше
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По данным на 10 утра во вторник, 18 апреля, подъем над «нулем поста» в областном центре составил 379 см. Накануне в администрации города обсуждали, что уровень рек в ближайшие дни может расти интенсивно.

На реках Миасс и Исеть пока ситуация более спокойная. Тем не менее, синоптики предупреждают, что конец апреля будет дождливым, и это может сказаться на уровне паводковых вод.

Татьяна Жаткина
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