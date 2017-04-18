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10:22  18 апреля 2017 0

В Челябинске ограбили очередной банк через дыру в полу

Клипарт. разное. 18 апреля 2014г, банкомат, платежные системы, mastercard, visa
К банкомату грабители применили грубую силуФото: Антон Белицкий © URA.RU

Преступники грабят челябинские банки, проникая в них через дыры в полу. Как сообщили источники «URA.RU» в правоохранительных органах, в прошедшие выходные от их рук пострадало отделение банка «Российский капитал».

Преступление произошло с 15 по 17 апреля, когда банк был закрыт на выходные. Неизвестный (или неизвестные) проломили пол и проникли в помещение. Пришедшие на работу сотрудники обнаружили на месте преступления лом, сверла, металлическую трубу и перчатки. Все это было изъято приехавшими на вызов полицейскими. Добычей преступников стали 1,4 млн рублей из взломанного банкомата.

Полиция расследует дело о краже, возбужденное по ч. 4 ст. 158 УК РФ, подтвердили «URA.RU» в пресс-службе городского УМВД.

Аналогичное по почерку преступление было совершено месяц назад: преступники из подвала проникли в помещение отделения «Совкомбанка» на улице Горького, вскрыли банкомат и исчезли, унеся с собой 164 тысячи рублей. Все это они проделали в ночь на 8 марта, зная, что на следующий день в банке никто не появится.

Владимир Васин
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