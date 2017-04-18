10:24 18 апреля 2017 0

Рука жительницы США прочно застряла в унитазе Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В США жительница техасского городка Кливленд застряла рукой в унитазе, пытаясь прочистить засор. Сама женщина высвободится не смогла, поэтому пришлось вызвать пожарных.

В доме американки не нашлось никаких специальных инструментов для чистки засорившегося унитаза, поэтому устранить засор она решила своей рукой, засунув ее в сливное отверстие, пишет портал Life.ru.

Попытки самостоятельно выбраться из ловушки не увенчались успехом, поэтому американке пришлось вызвать спасателей, на помощь ей прибыла целая бригада пожарных. Спасателям пришлось сначала разобрать унитаз в туалете и транспортировать его вместе с женщиной на лужайку перед домом. Там они потихоньку стучали по керамике, чтобы высвободить, но при этом не повредить руку американки.

При проведении спасательной операции унитаз пришел в негодность.