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Главные новости Пермского края
11:02  18 апреля 2017 0

Противник губернатора разместил в Перми пять тысяч своих портретов

Пресс-конференция Константина Окунева. Предвыборная первая. Пермь, Окунев Константин
От взгляда Окунева теперь не скрыться ни на улице, ни в лифтеФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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Лидер общественного движения «Выбор» Константин Окунев, который заявил о готовности участвовать в выборах губернатора, уже активно себя рекламирует. Как стало известно «URA.RU», в Перми размещено уже почти пять тысяч его портретов.

По информации осведомленного источника агентства, в настоящее время на улицах Перми выставлено не менее 40 баннеров, порядка 800 плакатов размещены в автобусах, еще почти 4000 — в лифтах многоквартирных домов. Одновременно реклама является поздравлением с Днем космонавтики и служит напоминаем о «главных выборах нашего края», которые пройдут 10 сентября. Сам Окунев в материалах будущим кандидатом в губернаторы не назван.

«Конечно же, я просто решил поздравить пермяков с Днем космонавтики. Если помните, я поздравлял земляков и с Новым годом, и с Днем защитника Отечества, и с международным женским днем. А День космонавтики, на мой взгляд, это один из самых великих праздников», — прокомментировал политик.

Пользователи соцсетей радуются политическому оживлению
Фото со страницы Богдана Константинова в Facebook

На прошлой неделе Константин Окунев объявил о старте своей избирательной кампании. Политик заявил, что хочет быть самовыдвиженцем, что не предусмотрено действующим региональным законом о выборах губернатора, но ведет переговоры и с партиями.

На сегодняшний день остаются открытыми вопросы финансирования кампании политика и прохождения им «муниципального фильтра»: для выдвижения необходимо собрать подписи 6% депутатов в 75% муниципальных образований (более двухсот подписей).

Ранее коалиция «За прямые выборы» обратилась к врио губернатора Максиму Решетникову и администрации президента России с предложением смягчить «муниципальный фильтр» на выборах губернатора, однако пока не получила какого-либо ответа.

Стефан Савелли
© Служба новостей «URA.Ru»
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