Ящерица в США стала сотрудником полиции. ФОТО

10:35 18 апреля 2017 0

Новый сотрудник полиции принял присягу и получил полицейский жетон Фото: Facebook Avondale AZ Police Department

Департамент полиции города Эйвондейл в штате Аризона объявил о зачислении на службу ящерицы. Об этом сотрудники правоохранительных органов сообщили на своей странице в Facebook.

Нового сотрудника зовут Айро. Согласно сообщению департамента, 14 апреля ящерица приняла присягу и получила полицейский жетон, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Бородатая агама поступила в департамент Аризоны год назад. Ее используют для обнаружения некоторых видов наркотиков по запаху. Эксперты полагают, что у таких ящериц острое обоняние, что позволяет им эффективнее собак из кинологической службы обнаруживать запрещенные вещества, уточняет телеканал 360.