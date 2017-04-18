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18 апреля 2017
17 апреля 2017
10:35  18 апреля 2017 0

Ящерица в США стала сотрудником полиции. ФОТО

Новый сотрудник полиции принял присягу и получил полицейский жетонФото: Facebook Avondale AZ Police Department

Департамент полиции города Эйвондейл в штате Аризона объявил о зачислении на службу ящерицы. Об этом сотрудники правоохранительных органов сообщили на своей странице в Facebook.

Нового сотрудника зовут Айро. Согласно сообщению департамента, 14 апреля ящерица приняла присягу и получила полицейский жетон, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Бородатая агама поступила в департамент Аризоны год назад. Ее используют для обнаружения некоторых видов наркотиков по запаху. Эксперты полагают, что у таких ящериц острое обоняние, что позволяет им эффективнее собак из кинологической службы обнаруживать запрещенные вещества, уточняет телеканал 360.

Фото: Facebook Avondale AZ Police Department

Марина Мотылева
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