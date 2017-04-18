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Главные новости Курганской области
10:51  18 апреля 2017 0

Зауральская промышленность растет вопреки общероссийской тенденции

Артемовский машиностроительный завод
Предприятия Курганской области получили выгодные контрактыФото: Анна Майорова © URA.RU

За первый квартал 2017 года индекс промышленного производства в Курганской области составил 107,7% к аналогичным показателям прошлого года. При этом в среднем по России промышленность за первые три месяца года подросла всего на 0,1%.

«Сказался прошлогодний спад, в начале 2016 года промышленность просела. В этом году предприятиям удалось заключить выгодные контракты», — пояснил «URA.RU» результат первый заместитель регионального департамента промышленности Сергей Горбачев.

Рост показателей обрабатывающих производств в Зауралье за первые три месяца составил 110,9%. Весомую долю внесло производство готовых металлических изделий (184%). Производство машин и оборудования в первом квартале выросло на 19,4%.

Максимальный рост продемонстрировали АО «НПО „Курганприбор“ — 259,6%, ОАО „Завод ‚Старт‘ — 163,1%, ОАО ‚ШААЗ‘ — 140,5%, ЗАО ‚Катайский насосный завод‘ — 140%.

Также наблюдается рост транспортных грузоперевозок. За первые два месяца 2017 года перевезено 510 тыс. тонн грузов, это на 68% больше, чем годом ранее.

Татьяна Жаткина
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