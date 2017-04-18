11:19 18 апреля 2017 0

Депутаты из ХМАО просят дать им право эмоционально заряжать повестку до начала заседания Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Фракция ЛДПР в Думе ХМАО-Югры требует предоставить депутатам возможность вступительной речи перед заседанием парламента. Либерал-демократы ссылаются на федеральную практику и утверждают, что пяти минут будет достаточно каждой фракции для выступления по «актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам». Об этом во вторник, 18 апреля, сообщили «URA.RU» в аппарате ЛДПР в Думе Югры.

«Подобного рода пятиминутки зарекомендовали себя на федеральном уровне. Мы на прошлом заседании заслушали отчет о деятельности Думы Югры за прошлый год, и нужно сказать, что он показателен в том, что региональный парламент по многим вопросам находится на передовых местах в сравнении с законодательными органами власти других субъектов Российской Федерации. Мы не скрываем, и открыто заявляем, что подобного рода возможность лишь упрочит позиции депутатов всех фракций независимо от политической принадлежности», — комментирует глава фракции Евгений Марков.

Проект постановление внесен на рассмотрение профильных органов парламента. Либерал-демократы утверждают, что документ не потребует структурных изменений действующих нормативных правовых актов. Будет ли данная инициатива реализована зависит от спикера Бориса Хохрякова.