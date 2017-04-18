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Главные новости Курганской области
11:39  18 апреля 2017 0

В Кургане экс-полицейский пойдет под суд за то, что обезобразил лицо задержанному

Автомобильный знак
Сотрудник ДПС разбил мужчине лицо об дверь отдела полицииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Бывший сотрудник УМВД России по Курганской области обвиняется в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда задержанному мужчине.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры, в июне прошлого года заместитель командира взвода отдельного батальона ДПС по городу Кургану доставил в отдел полиции №1 нарушителя. На крыльце здания он схватил задержанного рукой за шею сзади и толкнул его лицом на входную дверь.

«В результат потерпевшему был причинен тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица», — сообщили в ведомстве, уточнив, что у мужчины диагностировали ушибленную рваную рану носа.

Обвиняемый был уволен из органов внутренних дел. За совершение данного преступления ему грозит наказание от 3 до 10 лет лишения свободы.

Анна Бояркина
© Служба новостей «URA.Ru»
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