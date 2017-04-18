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18 апреля 2017
11:33  18 апреля 2017 0

Спонсором Навального стал беглый олигарх Ходорковский. «Перекачивает деньги через свои „прачечные“»

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Алексей Навальный получал деньги на выборы от ХодорковскогоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спонсором выборной кампании оппозиционера Алексея Навального может быть олигарх Михаил Ходорковский, подозреваемый в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Журналист Олег Лурье опубликовал в своем блоге документы, подтверждающие факт финансирования скандального оппозиционера олигархом.

Лурье отмечает, что промежуточным звеном в этой цепи был выбран ближайший соратник Навального и руководитель его предвыборного штаба Леонид Волков, пишет «Утро.ру». Волков, как указано в документах, в 2015 году заключил договор с аффилированной с Ходорковским эстонской некоммерческой организацией MTÜ Free Access HR на проведение двух исследований «Структуры современного российского общества».

Общая стоимость работ составила 60 тысяч долларов. Тогда Волков жил в Люксембурге и официально работал в компании по производству 3D-сканеров. Исследовательская работа по изучению российского общества приносила ему куда больше денег, с которыми в итоге он и приехал в штаб к Навальному.

«Найденный контракт, скорее всего, является лишь небольшой частью денег, которые беглый олигарх Ходорковский перекачивает через свои „прачечные“ для Навального», — предполагает Лурье.

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Журналист также отмечает, что деньги за исследования Волков получил в тот момент, когда баллотировался в Законодательное собрание Новосибирской области, а также возглавлял штаб партии «Парнас» на выборах в Костромскую областную думу. При этом в документах для избиркома политик нигде не указал иностранные источники финансирования.

Сейчас СКР выясняет местонахождение Михаила Ходорковского для экстрадиции в Россию, напоминает «Газета.Ru». Когда олигарха вернут на родину, ему будут предъявлены обвинения в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушение на убийство управляющего фирмой «Ист Петролеум Хандельсгез м. б. Х» Евгения Рыбина.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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