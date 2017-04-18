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Главные новости Челябинской области
11:43  18 апреля 2017 0

Срочно! К мэру Миасса пришли силовики

В мэрии Миасса работают силовикиФото: newsmiass

В администрацию города Миасса Челябинской области во вторник, 18 апреля, прибыли представители силовых структур. Очевидцы сообщили «URA.RU», что в мэрии находятся сотрудники ОМОНа, в масках и с автоматами. Мэра Миасса Геннадия Васькова опрашивают следователи, для комментариев он недоступен.

По информации «URA.RU», представители правоохранительных органов выясняют обстоятельства заключения нескольких земельных сделок. Их оформление началось тогда, когда администрацией города руководил Виктор Ардабьевский, ныне находящийся в СИЗО «Матросская тишина» в Москве. В столице проходит процесс по делу ОПГ «Турбазовские». Уже при Васькове, занявшем пост мэра Миасса осенью 2015 года, документы на землю были подписаны.

4 апреля 2017 года Геннадия Васькова и его заместителя по имуществу и земельным отношениям вызвали в ГУ МВД, где они давали пояснения в управлении по экономическим преступлениям и борьбе с коррупцией. После этого Васьков ушел в отпуск.

28 апреля в Миассе депутаты городского собрания соберутся на сессию, чтобы выставить оценку Васькову по итогам работы за 2016 год. Большинство народных избранников намерены поставить мэру «неуд». Предыдущая сессия была сорвана из-за отсутствия кворума.

Альбина Золотухина
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