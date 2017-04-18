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12:03  18 апреля 2017 0

На Ямале скорая помощь застряла в снегу во дворе больницы. ФОТО

Машина неотложки увязла в снегу прямо в больничном двореФото: страница "ВКонтакте" Гила Дилманова

В Губкинском скорая помощь забуксовала прямо во дворе больнице. Больничный двор нерегулярно чистили от снега.

Из-за резкой оттепели в минувшие два дня на улицах города Губкинского в ЯНАО наступил автомобильный коллапс. Из-за снежной каши на дорогах застряли автомобили. Власти, не убиравшие снег зимой, в авральном режиме начали чистить дороги.

Из-за оттепели во дворе больны на дороге образовалась снежная каша
Фото: страница ВК Гила Дилманова

В соцестях появились фотографии из двора ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больница». Прямо в больничном дворе застрял автомобиль скорой помощи. Воитель был вынужден самостоятельно лопатой откапывать колеса.

«Коммунальная служба не чистила вовремя дорогу, вот так и получилось. После этого инцидента нам прислали трактор почистить двор», — объяснили «URA.RU» в горбольнице Губкинского.

Александр Лукманов
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