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18 апреля 2017
17 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
12:17  18 апреля 2017 0

Прокуратура заинтересовалась крупнейшей уральской авиакомпанией после скандала в Кольцово

Открытие технического ангара
Пассажиры более пяти часов ждали самолет в Сочи, но так и не смогли улететьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правоохранители заинтересовались случаем с нехваткой мест для пассажиров на рейсе авиакомпании «Уральские авиалинии». По факту недопуска перевозчиком около 20 человек с билетами на самолет из Екатеринбурга в Сочи, пройдет прокурорская проверка.

17 апреля «URA.RU» писало, что в аэропорту Кольцово более чем на пять часов задержался рейс «Уральских авиалиний». Самолет, который должен был подняться в небо, оказался неисправен, поэтому для пассажиров прибыл резервный борт, однако он оказался меньшей вместимости. Некоторым клиентам компании предложили вылететь позднее другими рейсами.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, после публикации «URA.RU» была начата прокурорская проверка.

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«Она проводится Свердловской транспортной прокуратурой, выясняются обстоятельства произошедшего, количество оставшихся пассажиров, то, почему резервное судно оказалось меньше, чем положено. При наличии оснований, будут приняты соответствующие меры», — сообщила «URA.RU» пресс-секретарь Уральской транспортной прокуратуры Лиана Ергашева.

Она заметила, что на данный момент жалоб от пассажиров в ведомство не поступало.

Оперативно получить комментарий в «Уральских авиалиниях» не удалось. Телефон пресс-службы утром, 18 апреля, не отвечал, ответ на письменный запрос на момент публикации новости не поступил.

«Уральские авиалинии» входят в ТОП-5 крупнейших российских авиакомпаний, согласно официальному сайту авиакомпании. В 2016 году она перевезла 6 467 188 пассажиров.

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.Ru»
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