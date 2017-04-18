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18 апреля 2017
12:12  18 апреля 2017 0

Следствие потребует ареста для организатора теракта в метро Санкт-Петербурга

Аброра Азимова отправят в СИЗОФото: скрин YouTube
новость из сюжета:
Теракт в метро Санкт-Петербурга
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Во вторник, 18 апреля, как ожидается, следователи будут ходатайствовать в Басманном суде об аресте Аброра Азимова, которого подозревают в организации взрыва в питерском метро, сообщаете радиостанция «Эхо Москвы».

Азимов был задержан в понедельник, 17 апреля, сотрудниками ФСБ. Его удалось вычислить благодаря обработке телефонных контактов непосредственного исполнителя преступления, Акбаржона Джалилова, пишет «Федеральное агентство новостей». Азимову террорист звонил непосредственно перед взрывом, чтобы подтвердить свою готовность.

В 2014 году Азимов уехал из Киргизии и получил гражданство России. В пролом году он дважды посещал Турцию, где предположительно проходил подготовку в боевом лагере группировки «Джебхат Ан-Нусра», деятельность которой запрещена в России, пишет «Национальная служба новостей». В дальнейшем он также планировал самоподрыв.

Подозреваемого разыскивали несколько дней, уточняет телеканал 360. Азимов исчез из своей московской квартиры, перестал появляться и на месте работы — в кафе на Минском шоссе. Предполагаемый организатор теракта сменил сим-карты телефона, но обнаружил себя, скорее всего, при активации новых.

Нина Калинина
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