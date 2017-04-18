{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,25
Динамика за 2 недели
Евро 59,84
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 апреля 2017
17 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
12:10  18 апреля 2017 0

В уральских поликлиниках исчезла импортная вакцина от смертоносного заболевания

Новая больниц. Клещ и общий анализ крови. Екатеринбург, клещ
Прививаться от клеща теперь можно только отечественными препаратамиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Из поликлиник Екатеринбурга исчезла импортная вакцина от клещевого энцефалита. Австрийскую вакцину ФСМЕ-Иммун нельзя поставить ни в одном медучреждении города.

«В этом году страна решила не закупать австрийский препарат. Австрийскую вакцину не найти нигде. В качестве аналога мы предлагаем российский „Клещевак“ или московскую вакцину. „Клещевак“ похож на австрийскую, но у него побольше ограничений по аллергическим реакциям. До лета точно европейского лекарства не будет», — поделились с «URA.RU» в «Новой больнице».

Эту информацию подтвердили в «Земской больнице» и медицинской клинике «Династия».

Оперативно получить комментарий областного Минздрава не удалось.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров