13:24 18 апреля 2017 0

Редкое явление: раскол внутри областного парламента вылился наружу Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В Тюменской областной Думе — публичный скандал. Депутат-единоросс Алексей Аносов, представляющий интересы ХМАО-Югры, утверждает, что места для народных избранников, работающих на постоянной основе, и получающих зарплату, распределяются с нарушениями.

В частности, югорчанин, который считает, что имеет права на депутатскую зарплату, не получил необходимого ему статуса, так как место отдали политику с юга области. Парламентарий утверждает, что обратился с жалобой в областную прокуратуру. Свои аргументы Аносов изложил в опубликованной петиции, которую во вторник, 18 апреля, разослал в адрес коллег из числа депутатов, их помощников и сотрудников аппарата органов власти тюменской «матрешки».

Алексей Аносов утверждает, что в результате избрания в Тюмоблдуму он потерял основное место работы (помощник депутата Думы Югры), так как есть ряд ограничений по законодательству. Несмотря на это, зарплаты на новом месте деятельности добиться так и не смог.

«Рейтинговое голосование, которое представляет собой ряд последовательных голосований за каждого их депутатов, изъявивших желание работать на профессиональной постоянной основе, не проводилось. По правде сказать, мое заявление просто убрали в сторону как будто его и не было. Неизвестно по каким критериям было определено, что я менее достоин. Видимо, представитель от народа показался кому-то «нежелателен» в депутатском корпусе. После первого заседания Думы я попросил пояснений, как так произошло, что был нарушен порядок избрания депутатов. Оказывается, часть заявлений намеренно была убрана, чтобы в средствах массовой информации не появились заметки о том, «как депутаты бьются за оплачиваемые места», — комментирует парламентарий.

Господин Аносов считает, что оплачиваемые места в областном парламенте должны распределяться между Тюменью, ХМАО, и ЯНАО по принципу справедливости.

Алексей Аносов Фото: соцсети

Как утверждает югорчанин, численность депутатов в областной Думы должна быть представлена пропорционально количеству избирателей, проживающих в каждом из регионов «матрешки» (юг Тюменской области — 1,4 млн человек, ХМАО — 1,6 млн человек, ЯНАО — 534,1 тыс. человек). Это правило применительно только к депутатам, избранным по одномандатным избирательным округам. Что касается депутатов прошедших в составе партийных списков, то кандидатуры утверждаются решениями региональных политсоветов юга Тюменской области.

Господин Аносов сравнивает практику распределения депутатских мест:

количество депутатов, работающих на постоянной основе: юг Тюменской области — 26 депутатов из них 13 на постоянной основе, ХМАО — 15 депутатов из них 6 на постоянной основе, ЯНАО —7 депутатов из них 4 на постоянной основе.

количество депутатов, избранных по одномандатным избирательным округам, работающих на постоянной основе: юг Тюменской области — 10 депутатов из них 7 на постоянной основе, ХМАО — 10 депутатов из них 3 на постоянной основе, ЯНАО — 4 депутата из них 2 на постоянной основе.

«Активные действия по увеличению аргументов при избрании на профессиональную основу еще больше разозлили руководство Думы. Мне было сказано, что депутатом на это вакантное место опять будет избран депутат от юга Тюменской области, прошедший по списку партии. Поэтому, как видно из проведенного сравнения, ни общее количество депутатов, ни количество депутатов на постоянной профессиональной основе от ХМАО-Югры не соответствует нормам справедливости и равноправия», — комментирует представитель югорской автономии.

Югорчанин утверждает, что в его поддержку выступили губернатор Наталья Комарова, ее первый заместитель Алексей Шипилов, председатель окружного парламента Борис Хохряков.

Господин Аносов сообщает в петиции, что обратился в прокуратуру, и намерен использовать общественный резонанс для того, чтобы на очередном заседании Тюменской областной Думы (20 апреля) переломить ситуацию в свою пользу. Депутат также утверждает, что в его адрес уже звучат угрозы. В частности, югорчанина могут исключить из «Единой России» в случае, если он не прекратит борьбу.