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Главные новости Челябинской области
12:30  18 апреля 2017 3

Бывший челябинский чиновник-коррупционер поменял показания в суде

Суд Цыбко Константин Озёрск Челябинск, гунин валентин, суд, коваленко константин
Гунин (справа) вновь поменял показанияФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело челябинского сенатора Константина Цыбко
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Бывший замглавы администрации Озерска Валентин Гунин изменил показания в суде по делу челябинского экс-сенатора Константина Цыбко. На возобновившемся во вторник, 18 апреля, процессе сторона гособвинения попросила повторно допросить свидетеля, поскольку его слова расходятся с обстоятельствами дела, передает корреспондент «URA.RU».

Гунин заявлял, что 3 декабря 2011 года он ездил в село Уйское, где встретился с магнитогорским предпринимателем и взял украденные и обналиченные деньги муниципального предприятия. Вечером чиновник якобы вернулся в Озерск и у администрации положил 1,5 млн рублей в машину Цыбко.

Данные геолокации показали, что в районе 22 часов Гунин все еще был в Уйском. А Цыбко в это время заселился в екатеринбургский «Атриум палас отель» и в Озерск не ездил.

Уже не в первый раз Гунин и другие свидетели обвинения меняют показания. Новая версия замглавы администрации говорит о том, что он уже не вечером встречался с Цыбко, а раньше. И деньги, которые он якобы клал то ли в салон, то ли в багажник машины, принадлежали сити-менеджеру Евгению Тарасову. Последний — главный свидетель — также периодически отказывался от слов и рассказывал все новые и новые версии.

«Тарасову и Гунину грозит тюрьма за дачу ложных показаний. Мы доказали, что он был в Уйском, а я в Екатеринбурге. Теперь Гунинн отказался от показаний, которые давал в суде, когда его допрашивала судья. У нас был резервный свидетель на 3 декабря. Новую версию Гунина мы также опровергнем, поскольку она лжива. Мы второй раз посадим его в лужу. Я уже не раз говорил, что свидетели будут менять показания. Так и получилось. Тем хуже для них. Я будут привлекать к ответственности каждого лжеца, обманывающего суд», — подвел итог заседания Цыбко.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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