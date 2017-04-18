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18 апреля 2017
17 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
12:42  18 апреля 2017 6

Убийца из Верхней Пышмы показал место, где спрятал труп девушки. ФОТО, ВИДЕО

Екатеринбуржец приехал в Верхнюю Пышму специально в поисках жертвыФото: Соцсеть

Мужчина, расправившийся с 30-летней жительницей Верхней Пышмы, показал место, где зарыл труп. Перед убийством маньяк изнасиловал свою жертву.

Сыщики уголовного розыска сумели найти и задержать 34-летнего ранее судимого жителя Екатеринбурга, который подозревается в убийстве 30-летней жительнице Верхней Пышмы Ирины Вахрушевой. После того, как в багажнике его машины «Рено» были найдены следы крови, он во всем признался.

По словам маньяка, 15 апреля вечером он увидел женщину во дворе дома в Верхней Пышме. Она по телефону разговаривала с подругой, к которой направлялась в гости. Именно в этот момент убийца набросился на Ирину, и связь оборвалась.

Пригрозив ножом, он повел женщину в подвал дома. Дверь оказалась закрыта, и чтобы девушка не сопротивлялась, он использовал против нее электрошокер, а потом изнасиловал и убил. Тело Ирины екатеринбуржец вывез в лес и в районе 329 километра дороги Серов-Екатеринбург закопал его.

Позже во дворе дома нашли кровавые следы, сумку и воротник от куртки пропавшей женщины.

«Во время проверки показаний на месте, мужчина детализировал показания и указал место сокрытия трупа. Также он указал место, где спрятал орудие убийства — нож, — сообщил „URA.RU“ старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. — Возбуждено уголовное дело по статье „Убийство“, решается вопрос о мере пресечения».

Ирина Вахрушева пропала вечером 15 апреля возле своего дома, кода пошла к подруге. Заявление в полицию подал ее муж, три дня сыщики и волонтеры искали пропавшую.

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Убийца на следственном эксперименте Фото: «ВК», Верхняя Пышма, Среднеуральск, 8 район

Александр Лукманов
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