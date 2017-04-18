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18 апреля 2017
12:34  18 апреля 2017 3

Российская делегация ведет с Египтом переговоры по «Мистралям»

Египту понадобилось российское оборудование на "Мистралях"Фото: Википедия

Представители России вылетели в Египет, чтобы провести очередной этап переговоров по поставке оборудования связи и управления для вертолетоносцев «Мистраль». Как сообщил источник в системе военно-технического сотрудничества России с другими государствами, будут обсуждаться параметры возможной сделки по оснащению кораблей.

«Российская делегация уехала в Египет обсуждать с египетской стороной параметры возможной сделки с готовыми техническими предложениями по оборудованию связи и управления», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В октябре прошлого года Египет попросил Россию поставить вертолеты для «Мистралей», уточняет RT. Ранее из-за введенных санкций Франция отказалась от контракта с Россией на поставку двух вертолетоносцев. В итоге «Мистрали» были проданы Египту.

В июне прошлого года сообщалось, что Египет готов приобрести у России часть вооружений для двух десантных кораблей «Мистраль». Как заявлял посол России в Египте Сергей Кирпиченко, часть вооружений может быть изготовлена в России и поставлена в Египет, писала «Национальная служба новостей». Дипломат также подтвердил информацию о начале переговоров двух сторон.

Нина Калинина
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