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12:37  18 апреля 2017 2

Муниципальное предприятие Ноябрьска берет в долг. Деньги пойдут на транспорт

Ханымей-Муравленко, 4 сентября,рабочая поездка Кобылкина, автобус, паз
МУП "Пассажирские перевозки" в Ноябрьске берет кредит на автобусыФото: Андрей Загумённов © URA.RU

В Ноябрьске муниципальное предприятие «Пассажирские перевозки» берет в долг. Сумма кредита составит 20 млн рублей. Как сообщили в администрации, на эти деньги закупят 14 автобусов ПАЗ 320302. В мае они появятся на городских маршрутах.

Банк будет выбран по итогам аукциона. Начальная максимальная цена контракта — 2,9 млн рублей: столько может получить финансово-кредитное учреждение, получившее право предоставить займ (14,5 процентов годовых).

По итогам работы в 2015 году предприятие «Пассажирские перевозки» демонстрировало прибыль. Итоги за 2016 год еще не озвучены.

Юлия Фролова
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