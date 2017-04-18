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Главные новости Пермского края
13:09  18 апреля 2017 1

Пермский губернатор решил познакомиться со студентами

Поездка губернатора Решетникова в Усолье и на Соликамскбумпром. Пермь, решетников максим
Максим Решетников набирает опыт выступлений перед разной аудиториейФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Глава Прикамья Максим Решетников собирается пообщаться с молодежью. В пресс-службе администрации губернатора «URA.RU» рассказали о готовящейся встрече со студентами.

Во вторник, 18 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников помимо совещаний в администрации намерен посетить Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ). Главе региона устроят экскурсию по научно-образовательным центрам вуза.

Вечером состоится встреча Решетникова со студентами ПНИПУ. В мероприятии также примут участие вице-премьер правительства Прикамья Ирина Ивенских и министр образования и науки Раиса Кассина.

Стефан Савелли
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