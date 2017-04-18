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18 апреля 2017
12:47  18 апреля 2017 2

Лаврову не рады. Грузия обвиняет Россию в посягательстве на суверенитет

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Грузинские власти обвинили Сергея Лаврова в провокацииФото: Владимир Андреев © URA.RU

Грузинские власти обвиняют Россию в посягательстве на суверенитет страны. Связано это с предстоящим визитом министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в столицу Абхазии Сухум.

«Визит главы МИД России в Абхазию игнорирует международное право, международные нормы и принципы», — заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе, его слова приводит «Федеральное агентство новостей». Он также подчеркнул, что поездка Лаврова в Сухум является нарушением суверенитета Грузии и международного права.

В МИД Грузии призывают Россию прекратить практику провокационных действий и требуют уважать территориальную целостность суверенного государства. Официальное заявление грузинского внешнеполитического ведомства приводит радиостанция «Эхо Москвы». Заявление сделано также в связи с визитом министра иностранных дел Сергея Лаврова в Абхазию.

Глава российского МИД Сергей Лавров посетит Сухум с рабочим визитом 18−19 апреля для переговоров с президентом республики Раулем Хаджимбой и открытия нового комплекса зданий Посольства России в Абхазии, пишет «Национальная служба новостей». Политики также собираются обсудить сотрудничество в сфере безопасности в связи со стремлением Грузии стать членом НАТО.

Нина Калинина
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