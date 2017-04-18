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12:53  18 апреля 2017 2

В Тюмени высокопоставленный чиновник упал в обморок прямо на заседании в гордуме

Отработка учений в магнитогорском аэропорту и горбольнице №1 по лихорадке Эбола, скорая помощь, 03
Чиновнику вызвали скорую помощьФото: Илья Московец © URA.RU

Директору департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Сергею Толстых стало плохо во время заседания комиссии по экономической политике городской думы. Отвечая на вопросы депутатов, он внезапно замолчал.

Чиновники мэрии и депутаты уложили 47-летнего директора департамента в помещении за залом заседаний комиссии и вызвали «скорую». Председатель комиссии Юрий Баранчук предложил перенести обсуждение следующего вопроса с участием Толстых в рамках другого заседания.

«Сергей Деонисимович у нас впервые докладывает, человек переволновался, прошу отнестись с пониманием», — обратился к залу Баранчук. Спустя несколько минут Толстых вернулся на трибуну, но депутаты не стали больше задавать вопросы, предложив чиновнику разместить информацию в публичном доступе в сети интернет.

Чиновник переживал, что отсутствие дальнейших вопросов связано с его недомоганием, но Баранчук его успокоил: не переживайте, вопросы задавать мы умеем. Депутаты высоко оценили доклад Толстых, отметив, что впервые департамент представляет в думу такой подробный доклад.

Николай Бастриков
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