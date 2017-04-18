13:27 18 апреля 2017 0

Елена Уляшева предложила просто списывать деньги за аренду со счетов бизнесменов Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Депутаты Тюменской городской думы не согласились с предложением администрации города автоматически списывать со счетов бизнесменов плату за аренду муниципальной собственности. Это было реакцией на выступление на комиссии по экономической политике директора городского департамента имущественных отношений Елены Уляшевой, презентовавшей проект новых правил для арендаторов муниципальной собственности.

Чиновники предложили ввести безакцептное списание денежных средств со счета предпринимателя в случае, если он по каким-то причинам просрочил арендный платеж. С точки зрения Уляшевой, такая мера позволит предпринимателям не совершать нарушений по невнимательности. «Так они на пени вообще попадать не будут», — заявила Уляшева. Кроме того, мэрия предложила уменьшить в пять раз, с 180 процентов годовых до 36 процентов размер пени за просрочку арендных платежей.

Нововведение не устроило депутата от «Единой России» Дмитрия Осипова. Он отметил, что администрация и так берет аванс за два месяца вперёд при заключении договора, и безакцептное списание долга будет слишком суровой мерой в отношении бизнеса.

Осипова поддержал председатель думской комиссии Юрий Баранчук, заявив, что предложенная мера приведет лишь к тому, что бизнесмены будут искать способы, как избежать списания долга, а искать деньги на других счетах, кроме указанного в договоре аренды, мэрия все равно не может. В итоге депутаты рекомендовали думе исключить из новых правил положения о безакцептном списании со счетов предпринимателей долгов по аренде муниципальной собственности.