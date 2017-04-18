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18 апреля 2017
13:07  18 апреля 2017 0

Россиян, лишенных прав за пьянку, начнут лечить от алкоголизма

Клипарт, алкоголь, дтп, авария, машина
Алкоголиков, выпивающих за рулем, будут отправлять на принудительное лечениеФото: depositphotos.com © URA.RU

Автомобилисты, лишенные прав за езду в нетрезвом виде, смогут получить их обратно только после курса лечения от алкоголизма. Законопроект разработан комитетом Госдумы по охране здоровья.

Один из авторов инициативы, депутат Николай Говорин считает, что такая мера необходима для дисциплины российских водителей. «Если экспертиза покажет, что человек страдает алкогольной зависимостью, то его будут лечить на базе наркологического учреждения. Если зависимость пока не развилась, он будет обязан проходить профилактическое наблюдение. Это мировая практика — она есть в Америке, Германии, Дании, Швеции», — пояснил RT Николай Горин.

Законодательная инициатива, по мнению парламентария, логично вписывается в проект Стратегии снижения уровня алкогольной угрозы для страны, предварительная версия которой может появиться уже летом 2017 года. Документом, в частности, предусматривается введение принудительного медицинского освидетельствования, по результатам которого суд сможет назначить гражданину обязательный курс лечения от алкоголизма.

Водительские права «лишенцам» за езду в нетрезвом виде будут возвращать только на основании заключения о прохождении лечения от алкогольной зависимости.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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