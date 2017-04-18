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18 апреля 2017
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13:33  18 апреля 2017 0

Фигурист Ковтун попал в аварию. Из-за этого сорвался вылет на Чемпионат мира

Этап кубка России по фигурному катанию. Короткая программа. Юноши, мужчины. Екатеринбург, ковтун максим
Ковтун поборется за первое в своей карьере золото ЧМФото: Александр Мамаев © URA.RU

Трехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун попал в аварию, когда ехал на такси. Из-за ДТП свердловский спортсмен не попал на самолет, который вез сборную страны на чемпионат мира в Токио.

Машина направлялась в аэропорт, когда попала по дороге в ДТП. Спортсмен на несколько минут опоздал на рейс, и авиакомпания предложила ему сесть в самолет без сдачи багажа, пишет издание «Дни.ру». Однако Ковтун не мог взять с собой в салон коньки, поэтому он решил на свои деньги купить новый билет до Токио с пересадкой. Фигурист уже находится в пути.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в японской столице с 20 по 23 апреля.

21-летний Максим Ковтун выступает в мужском одиночном катании. Кроме трех золотых медалей Чемпионата России, у него есть серебро командного чемпионата мира-2015, два серебра чемпионатов Европы 2015 и 2017 годов и бронза ЧЕ-2016.

Сергей Дианов
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