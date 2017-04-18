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Главные новости Челябинской области
13:30  18 апреля 2017 0

В челябинском СИЗО нашли мертвого педофила. Ему грозил 20-летний срок

СИЗО-1«день открытых дверей» для СМИ и пресс-конференция начальника УФСИН Курган 31.10.2013г, коридор, сизо, сотрудники сизо, тюремщик, тюрьма
Арестант не дождался судаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Тело 41-летнего мужчины обнаружили в одиночной камере следственного изолятора №1 в Челябинске, сообщили «URA.RU» в региональном СКР. Погибший обвинялся в изнасиловании ребенка.

По информации агентства, на шее и правой руке южноуральца были обнаружены разрезы, нанесенные, предположительно, бритвой. Мужчине было предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, которая предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Сейчас по факту смерти арестованного проводится доследственная проверка.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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