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Главные новости Курганской области
13:50  18 апреля 2017 0

В Кургане ведут переговоры о создании хаба «Почты России» для посылок из Китая

Почта России, почта россии, операционная касса
Количество посылок из Китая растет с каждым днемФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Представители макрорегионального центра «Урал» ФГУП «Почта России» ведут переговоры с правительством Зауралья о создании логистического центра на базе международного аэропорта Курган. Об этом «URA.RU» рассказал первый заместитель директора зауральского департамента промышленности Сергей Горбачев.

В первую очередь Курган интересует представителей почтовой службы как пункт пересылки корреспонденции из Китая. «Для „Почты России“ это интересно, поскольку наш аэропорт не загружен», — прокомментировал Сергей Горбачев. Директор ОАО «Аэропорт „Курган“» Дмитрий Коваленко подтвердил, что интерес есть, однако обозначить сроки, когда может быть реализован проект, затруднился.

По данным курганского филиала «Почты России», по итогам первых трех месяцев 2017 года количество посылок, которые получают жители Зауралья, выросло в полтора раза по сравнению с предыдущим годом и составило порядка 300 тысяч.

Рост внутреннего и международного посылочного обмена в Курганской области на 14% обгоняет средние темпы прироста по Уральскому региону. Большая часть международных отправлений поступает в область из Китая, они обрабатываются в том числе и в екатеринбургском ММПО (место международного почтового обмена).

В прошлом году в Кургане было открыто два центра выдачи и приема посылок, которые работают исключительно с посылочной почтой. Кроме того, начал действовать сервис по доставке международных почтовых отправлений весом до двух килограмм на дом, стоимость доставки посылки — 100 рублей.

В 2015 году курганский аэропорт получил статус международного, в настоящее время в нем проводится реконструкция.

Татьяна Жаткина
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