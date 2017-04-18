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18 апреля 2017
13:54  18 апреля 2017 0

Новый образ террориста России: повар из кафе с оружием и резчица овощей с гранатой

Аброр Азимов сразу понял, за что его задержалиФото: скрин видео задержания ФСБ
новость из сюжета:
Теракт в метро Санкт-Петербурга
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Выходец из Центральной Азии Аброр Азимов стал девятым подозреваемым, которого задержали сотрудники ФСБ по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга. Его вычислили благодаря последнему звонку террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Выходец из Киргизии Аброр Азимов получил гражданство России в 2016 году. В прошлом году он совершил две краткосрочные поездки в турецкий Стамбул, откуда после второго визита вернулся, использовав сложный маршрут — через Сеул и Владивосток. До этого, по данным RT, несколько месяцев он провел в лагерях запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра».

Правоохранители считают, что именно он готовил гражданина Киргизии Акбаржона Джалилова на роль смертника.

Во время задержания Азимов не оказал сопротивления и, судя по реакции, быстро понял, за что его задержали. Когда один из сотрудников ФСБ спросил, понимает ли он, с чем связано задержание, тот утвердительно кивнул головой. При выходце из Киргизии был обнаружен боевой пистолет с несколькими патронами.

Вычислить преступника стражам порядка помог звонок, который Джалилов сделал перед самоподрывом. На Азимова правоохранители вышли, вычислив одного из собеседников смертника, который оказался поваром в одинцовском кафе — гражданин Таджикистана Содик Ортиков. Проверка кафе привела к задержанию резчицы овощей Шохисты Каримовой. При ней была обнаружена граната.

Азимов и еще семеро человек были арестованы в ходе следствия по делу о взрыве метро в Санкт-Петербурге. Теракт произошел 3 апреля на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». Жертвами стали 15 человек, в том числе смертник, еще более 50 получили ранения разной степени тяжести. Позднее еще одно взрывное устройство было обезврежено на станции метро «Площадь Восстания».

Нина Калинина
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