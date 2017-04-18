15:22 18 апреля 2017 0

Борис Бурда провел интеллектуальный фестиваль для детей в Муравленко Фото: "Газпром Нефть - Муравленко"

Фестиваль «Родной город — Муравленко», в котором приняли участие свыше шести тысяч человек, состоялся в минувшие выходные. Мероприятие было организовано предприятием «Газпромнефть-Муравленко» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Почетным гостем фестиваля стал журналист, телеведущий, обладатель хрустальной и бриллиантовой сов интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», участник «Брейн-ринга» и «Своей игры» Борис Бурда.

Открылся фестиваль науки в многопрофильном лицее, где школьники представили свои проекты в конкурсе «Муравленко — город будущего». Компетентному жюри были презентованы 15 работ различной тематики. Победителем признан пятиклассник из школы № 2 Матвей Мещеряков с проектом «Использование гидропоники и аэропоники для создания экозоны в условиях северного города». Борис Бурда провел для старшеклассников увлекательную лекцию, рассказав им о пользе научной деятельности и интеллектуальных игр.

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Основная программа фестиваля развернулась в спортивном комплексе «Муравленко». Научно-познавательная площадка позволила окунуться в сферу занимательных научных экспериментов и опытов. Каждый мог убедиться на практике, как действуют законы физики, механики, электрики. Важное место было отведено научным станциям, связанным с темой экологии и проблемой сохранения природных ресурсов на Земле.

Ученики школы № 4 представили на фестивале собственные экологические и химические лаборатории и выставки. Многопрофильный лицей организовал астрономические экскурсии под куполом мобильного планетария. Развлекательная программа была рассчитана на людей разного возраста, а для самых маленьких работали аттракционы.

В рамках фестиваля прошли командные соревнования среди учеников 7-9 классов. Маршруты с рейтингом участников можно было отслеживать в режиме онлайн на мониторах в зале. За звание самых умных боролись девять команд, победу одержали «Молекулы» из школы №2.

За успешное индивидуальное участие в конкурсах выдавались специальные жетоны, которые можно было обменять на памятные подарки, связанные с научно-познавательной тематикой.

Кульминацией фестиваля стал городской турнир интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», который провел Борис Бурда. Эрудицией блеснули 120 жителей города в составе 12 команд, сформированных с помощью жеребьевки.

«Нам, безусловно, повезло в том, что для компании „Газпром нефть“ Муравленко является родным городом. Многие инфраструктурные и событийные проекты, реализуемые в рамках программы „Родные города“, год от года делают наш город по-настоящему комфортным для жизни. Хочется выразить огромную благодарность „Газпромнефть-Муравленко“ за организацию фестиваля именно по научной тематике. Оценивая масштабность, зрелищность мероприятия, хочется сказать: нет предела совершенству!» — отметил первый заместитель главы администрации города Андрей Лукьянов.

«Наука сегодня пронизывает все сферы повседневной жизни. Пользуясь ее достижениями, мы порой даже не осознаем ее роль. Тем важнее приобщать к научной деятельности юное поколение, которому предстоит совершить немало новых открытий, — подчеркнул генеральный директор „Газпромнефть-Муравленко“ Валерий Чикин. — Наша компания делает ставку на инновационность и технологичность. Именно поэтому мы заинтересованы в том, чтобы у молодежи было как можно больше возможностей для интеллектуального развития».