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18 апреля 2017
Главные новости Москвы
14:09  18 апреля 2017 7

Адвокат Учителя собирается проверить работу депутата Поклонской. «Не слышал от нее ни одной инициативы»

Открытая лицензия 17.06.2015. Наталья Поклонская, поклонская наталья
Адвокат режиссера Учителя посоветовал Наталье Поклонской заняться настоящей работойФото: Прокуратура Республики Крым

Адвокат режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин ответил на очередное обращение Натальи Поклонской в Генеральную прокуратуру с заявлением на проверку фильма «Матильда». Представитель режиссера предлагает в ответ проверить депутатскую деятельность самой Поклонской, считая, что она тратит деньги налогоплательщиков на непонятные вещи.

«Мне кажется, что приоритеты у народного избранника должны быть несколько иные. Она своим регионом должна заниматься, я что-то не слышал от нее ни одной законодательной инициативы, которая касается Крыма», — рассказал в интервью «Федеральному агентству новостей» Константин Добрынин.

Добрынин предложил посчитать, сколько Натальей Поклонской потрачено бюджетных средств на борьбу с фильмом «Матильда» и самим Алексеем Учителем. Он подчеркнул, что проводить какую-либо экспертизу фильма, который еще не готов, попросту бесполезно, так как картина может в корне отличаться от сценария.

«[Сценарий] предназначен исключительно для работы над фильмом, то есть для служебного использования. Это не продукт, который представляется для широкой общественности, — отметил адвокат. — Сценарий не может являться основой для оценки фильма. Потому что это разные самостоятельные произведения. Они не тождественны».

Накануне Депутат Наталья Поклонская рассказала о результатах экспертизы картины и направила их в Генпрокуратуру. Специалисты пришли к выводу, что показанный в картине образ канонизированного РПЦ российского императора Николая II не может не оскорблять религиозные чувства и не унижать человеческое достоинство значительной части верующих, напоминает «Национальная служба новостей».

В ответ на это Алексей Учитель заявил, что устал от войны с Поклонской. «Вместо того, чтоб спокойно заканчивать фильм, я вынужден отвлекаться на чушь, бред и оскорбления», — заявил режиссер. Учитель подчеркнул, что обсуждение фильма возможно только после его просмотра.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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