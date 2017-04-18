14:17 18 апреля 2017 0

В ХМАО задержан малолетний преступник Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Один из малолетних преступников, сбежавших в начале апреля из спецшколы закрытого типа, найден в Сургуте. Как сообщила «URA.RU» во вторник, 18 апреля, начальник пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина, подросток скрывался дома у родителей. По неофициальным данным, в момент его обнаружения беглец прятался под диваном.

«Один из сбежавших воспитанников спецшколы найден в Сургуте в квартире его родителей. Второй ребенок, предварительно, может находиться в Нижневартовске», — сказала Абмайкина.

Двое воспитанников скандально известной сургутской спецшколы совершили побег в начале апреля во время соревнований по греко-римской борьбе. 15-летний сургутянин Юрий Петлин и 14-летний уроженец Нижневартовска Кирилл Мировский смогли покинуть спортивный центр, когда сопровождающие отвлеклись на поздравления.

Ранее родители нескольких воспитанников спецшколы заявляли, что у их детей вымогали деньги в стенах учреждения, воспитанников пытали с помощью кипятка, а девочек насиловали. По данным фактам возбуждено несколько уголовных дел — в совершении всех преступлений обвиняется один из подростков. В 2015 году воспитанники учреждения дважды устраивали массовый побег, а также устроили бунт в стенах спецшколы.